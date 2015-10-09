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Беллингем повторил исторический рекорд в сборной Англии

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Беллингем повторил исторический рекорд в сборной Англии ©Depositphotos.com/DURAOFOTO

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем установил личное достижение в составе сборной Англии, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем установил личное достижение в составе сборной Англии, сообщают Vesti.kz.

В матче Лиги наций против Хорватии (2:1) хавбек отметился голевой передачей и повторил лучший результат национальной команды за последние семь лет.

На 24-й минуте Беллингем ассистировал Моргану Роджерсу, который вывел англичан вперёд. Как сообщает Opta, для полузащитника это уже шестой голевой пас за сборную в 2026 году. Среди футболистов "трёх львов" подобного показателя в течение одного календарного года не было со времён Рахима Стерлинга. В 2019-м бывший игрок сборной также записал на свой счёт шесть ассистов.

Победу Англии принёс Харри Кейн, реализовавший пенальти на 64-й минуте. Следующий матч команда Томаса Тухеля проведёт в воскресенье на выезде против Испании. Встреча станет заключительной для англичан на групповом этапе Лиги наций.

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Лига наций 2026/27   •   Австрия   •   Групповой этап, мужчины
15 ноября 00:45   •   не начат
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