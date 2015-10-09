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Гол Кейна принёс победу Англии в матче Лиги наций

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Гол Кейна принёс победу Англии в матче Лиги наций ©x.com/England

Сборная Англии обыграла команду Хорватии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла на "Уэмбли" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

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Сборная Англии обыграла команду Хорватии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла на "Уэмбли" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Сначала хозяевам помог отличиться форвард Морган Роджерс, который открыл счёт на 24-й минуте. Однако после перерыва хорваты сумели восстановить равновесие: на 59-й минуте точным ударом отметился Петар Сучич.

Развязка наступила спустя пять минут. Нападающий Харри Кейн уверенно реализовал пенальти и вновь вывел англичан вперёд. В оставшееся время счёт не изменился - 2:1 в пользу Англии.

По итогам пяти туров группового этапа англичане набрали 12 очков и занимают второе место в группе 3. В активе Хорватии три балла - команда располагается на третьей позиции.

Напомним, действующим обладателем трофея Лиги наций является сборная Португалии.

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