Ламин Ямаль выбыл из состава сборной Испании после победы над "Атлетико"

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль испытывает дискомфорт в колене после матча с мадридским "Атлетико" (2:1) в 12-м туре Ла Лиги и не сможет присоединиться к национальной команде Испании перед первой встречей ноябрьского сбора, передают Vesti.kz.

Ямаль пропустит матч с Чехией

Как сообщает The Touchline, 19-летний футболист получил неприятные ощущения в колене после игры с "Атлетико", в которой отметился результативной передачей на победный гол каталонцев.

Из-за этого Ямаль не примет участия в первом матче сборной Испании против Чехии, который состоится 13 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. При этом не исключено, что вингер присоединится к национальной команде позднее и сможет сыграть против Англии 16 ноября.

Статистика Ямаля в текущем сезоне

В нынешнем сезоне испанец провёл 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

После четырёх туров Лиги наций сборная Испании набрала 12 очков и возглавляет группу C.

Ранее Ямаль побил рекорд Месси и вписал своё имя в историю футбола.

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