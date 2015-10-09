"Барселона" сотворила камбэк в матче с "Атлетико" и оторвалась от "Реала"

Каталонская "Барселона" одержала волевую победу над мадридским "Атлетико" в 12-м туре футбольной испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошёл в Мадриде и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Джулиано Симеоне на 10-й минуте. На это каталонцы ответили дублем Фермина Лопеса, отличившегося на 45-й и 66-й минутах соответственно.

Благодаря этому успеху "сине-гранатовые" набрали 33 очка, сохранив лидерство в таблице и оторвавшись на три пункта от идущего вторым "Реала". "Матрасники" с 28 очками занимают третье место.

В следующем туре "Атлетико" сыграет на выезде с "Хетафе", а "Барселона" примет "Вильярреал". Оба матча пройдут 22 ноября.

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