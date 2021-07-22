УЕФА восхитился сейвом Анарбекова в сенсационном матче

УЕФА восхтился сейвом вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций против итальянской "Аталанты", сообщают Vesti.kz.

Голкипер алматинцев в первом тайме матча в Бергамо отразил непростой дальний удар в исполнении англичанина Джонатана Роу. Встреча завершилась со счётом 1:1. Причём алматинцы упустили победу, пропустив на 82-й минуте.

"Темирлан Анарбеков совершает невероятный сейв. Эффектный сейв в прыжке", - гласит подпись под видео в соцсетях Лиги конференций.

Алматинцы занимают 27-е место. В следующем туре "жёлто-чёрные" примут на своём поле шведский "Мьельбю". Игра в Алматы состоится 26 ноября.

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