Гол на 82-й минуте лишил "Кайрат" сенсационной победы над "Аталантой"

Алматинский "Кайрат" упустил победу над итальянской "Аталантой" в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:1. Оба гола были забиты после перерыва. Сначала Марк Гуаль вывел гостей вперёд на 53-й минуте, однако на 82-й минуте вышедший на замену Никола Крстович восстановил равновесие.

В целом казахстанская команда сыграла достойно: компактно оборонялась и остро огрызалась, хотя возможность убегать в контратаки выпадала редко. До поры до времени гостей выручал Темирлан Анарбеков, вот только в эпизоде с пропущенным голом голкипер действовал не лучшим образом.

Не исключено, что "Аталанта" недооценила "Кайрат", однако это не умаляет заслуг алматинцев.

Для "жёлто-чёрных" это вторая ничья при одном поражении, тогда как для бергамасков это первый ничейный результат в нынешнем розыгрыше турнира при одной победе и одном поражении.

Следующую игру в Лиге конференций "Кайрат" проведёт на своём поле со шведским "Мьельбю" 26 ноября, а "Аталанта" в этот день сыграет на выезде против боснийского "Бораца".

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