Выше клуба Ла Лиги: какое место занимает "Кайрат" после сенсации в Лиге конференций

Стало известно место "Кайрата" в таблице общего этапа Лиги конференций после третьего тура, сообщают Vesti.kz.

В последнем матче алматинцы упустили победу против итальянской "Аталанты" - встреча в Бергамо завершилась со счётом 1:1. На 53-й минуте Марк Гуаль вывел "жёлто-чёрных" вперёд, а на 82-й Никола Крстович спас гостей от поражения.

Таим образом, алматинцы набрали два очка и занимают 27-е место.

Промежуточными лидерами являются сразу четыре клуба - "Лугано" (Швейцария), "Панатинаикос" (Греция), "Твенте" (Нидерланды) и "Монако" (Франция). У всех по девять очков.

Среди те, кто идёт позади "Кайрата" оказались испанский "Хетафе" (31-е место) и шотландский "Хартс" (32-е место).

В следующем туре, который пройдёт 26 ноября, "Кайрат" на своём поле примет шведский "Мьельбю", который набрал семь баллов и располагается на девятой строчке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!