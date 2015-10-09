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"Реал" проигнорировал громкое решение Криштиану Роналду

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"Реал" проигнорировал громкое решение Криштиану Роналду Криштиану Роналду. Фото: ©depositphotos.com/vitaliivitleo

Мадридский "Реал" не отреагировал на уход Криштиану Роналду из сборной Португалии по футболу, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" не отреагировал на уход Криштиану Роналду из сборной Португалии по футболу, передают Vesti.kz.

41-летний нападающий 5 ноября объявил о завершении карьеры в национальной команде.

К моменту написания новости "Реал" не опубликовал заявление по этому случаю ни в социальных сетях, ни на своём сайте. Все остальные клубы, за которые выступал Роналду – "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Аль-Наср" – выложили посвящённые португальцу посты.

Отметим, что Роналду – лучший бомбардир в истории "Реала". В составе "сливочных" он провёл 438 матчей и забил 450 голов. Вместе с мадридским клубом он завоевал 15 трофеев, в том числе дважды выиграл Ла Лигу и четыре раза Лигу чемпионов.

Криштиану Роналду - рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей (234) и голов (146). Также в его активе 45 результативных передач. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы (в 2016 году) и Лигу наций (в 2019 и 2025 годах).

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