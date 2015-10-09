Криштиану Роналду официально объявил решение по сборной Португалии

Нападающий саудовского "Аль-Насра" пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за национальную сборную Португалии, сообщают Vesti.kz.

Роналду попрощался со сборной Португалии

41-летний футболист опубликовал заявление, в котором сообщил, что настало время передать другим игрокам футболку с седьмым номером.

"Дорогие португальцы! Настал момент повесить на гвоздь футболку с номером 7 нашей национальной сборной. Я никогда не считал её исключительно своей, но на протяжении 23 лет имел честь и нёс ответственность за то, чтобы носить её и защищать честь нашей страны на стадионах по всему миру. Сегодня настал момент передать её дальше", — говорится в заявлении Роналду в соцсетях.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Трофеи и рекорды Роналду в сборной

В составе национальной команды португалец выиграл чемпионат Европы в 2016 году, а также дважды становился победителем Лиги наций УЕФА — в 2019 и 2025 годах.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии и рекордсменом по количеству проведённых за неё матчей.

Напомним, в конце сентября форвард досрочно покинул расположение национальной команды на фоне разногласий с главным тренером Жорже Жезушем. По имеющейся информации, Роналду остался недоволен решением специалиста ограничить его игровое время в матчах Лиги наций.

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