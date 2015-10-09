"Манчестер Юнайтед" отреагировал на победу Роналду за "Золотой мяч" всех времён

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отреагировал на победу португальского нападающего Криштиану Роналду в номинации "Золотой мяч" всех времён, передают Vesti.kz.

"Золотой мяч", завоёванный Роналду в 2008 году, занял первое место в голосовании B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time), запущенного на сайте France Football (организаторов премии).

"Криштиану Роналду выиграл "Золотой мяч" всех времён за эталонный 2008-й. Легендарный", — говорится в сообщении "Манчестер Юнайтед" в соцсети X.

В 2008 году Роналду в составе "красных дьяволов" выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов, став лучшим игроком сезона в АПЛ и лучшим бомбардиром ЛЧ. Португальский нападающий отметился 42 голами и восемью результативными передачами в 49 встречах.

🏆 @Cristiano has won the @BallondOr Of All Time award for his iconic 2008. Legendary 🐐 https://t.co/lGmF49w0sw — Manchester United (@ManUtd) October 29, 2026

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы. С января 2023 года Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср". Ранее он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

Абсолютный рекордсмен по количеству "Золотых мячей" - Лионель Месси: аргентинец восемь раз получал награду. Большую часть карьеры он провёл в "Барселоне", а также отыграл два сезона в "Пари Сен-Жермене". С лета 2023 года форвард играет за американский "Интер Майами".

Напомним, 26 октября прошла церемония вручения "Золотого мяча"-2026. В этом году обладателем награды стал форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

Второе место в голосовании занял нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, а третье – вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"

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