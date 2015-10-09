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Трансфер в "Барселону": топовый защитник поставил условие Флику

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Трансфер в "Барселону": топовый защитник поставил условие Флику ©Depositphotos.com/RFarrarons

Защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони по-прежнему входит в сферу интересов "Барселоны", соообщают Vesti.kz.

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Защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони по-прежнему входит в сферу интересов "Барселоны", соообщают Vesti.kz.

Каталонский клуб рассматривает возможность вернуться к трансферу итальянца, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "сине-гранатовые" пытались подписать 27-летнего футболиста ещё минувшим летом. Сам Бастони был не против переезда в Испанию, однако главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не поддержал эту идею. Такое решение, как отмечается, сильно разочаровало защитника.

Теперь каталонцы готовы вновь заняться его трансфером. Однако у Бастони есть условие: прежде чем двигаться дальше, он хочет лично пообщаться с Фликом и услышать от наставника, что тот действительно заинтересован в его переходе.

В текущем сезоне итальянец провёл 11 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 65 миллионов евро.

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