Определён главный фаворит Лиги чемпионов: "Барселона" – 2-я, "Арсенал" - 3-й, а "Реал"– 5-й

Авторитетный интернет-портал Goal обновил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, передают Vesti.kz.

Это произошло после матчей 4-го тура общего этапа турнира. Так, главным фаворитом Лиги чемпионов является действующий победитель турнира - французский "Пари Сен-Жермен".

Топ-15 фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal выглядит так:

"ПСЖ"; "Барселона"; "Арсенал"; "Бавария"; "Реал" Мадрид; "Манчестер Сити"; "Ливерпуль"; "Боруссия" Дортмунд; "Атлетико" Мадрид; "Комо"; "Интер"; "Астон Вилла"; "Манчестер Юнайтед"; "Спортинг"; "Брюгге".

Добавим, что турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов возглавляет ПСЖ. Команда Луиса Энрика набрала 12 очков за четыре матча.

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