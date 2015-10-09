Определён главный фаворит Лиги чемпионов: "Барселона" – 2-я, "Арсенал" - 3-й, а "Реал"– 5-й

Авторитетный интернет-портал Goal обновил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, передают Vesti.kz.
Это произошло после матчей 4-го тура общего этапа турнира. Так, главным фаворитом Лиги чемпионов является действующий победитель турнира - французский "Пари Сен-Жермен".
Топ-15 фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal выглядит так:
- "ПСЖ";
- "Барселона";
- "Арсенал";
- "Бавария";
- "Реал" Мадрид;
- "Манчестер Сити";
- "Ливерпуль";
- "Боруссия" Дортмунд;
- "Атлетико" Мадрид;
- "Комо";
- "Интер";
- "Астон Вилла";
- "Манчестер Юнайтед";
- "Спортинг";
- "Брюгге".
Добавим, что турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов возглавляет ПСЖ. Команда Луиса Энрика набрала 12 очков за четыре матча.
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Чемпионат Италии 2026/27 • Италия, Милан • Регулярный чемпионат, мужчины
8 ноября 22:00 • не начат
Интер
(Милан)
- : -
Комо
(Комо)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Комо
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