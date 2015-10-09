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Лига чемпионов
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Определён главный фаворит Лиги чемпионов: "Барселона" – 2-я, "Арсенал" - 3-й, а "Реал"– 5-й

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Определён главный фаворит Лиги чемпионов: "Барселона" – 2-я, "Арсенал" - 3-й, а "Реал"– 5-й Фото: ©depositphotos.com/Siempreverde

Авторитетный интернет-портал Goal обновил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, передают Vesti.kz.

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Авторитетный интернет-портал Goal обновил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, передают Vesti.kz.

Это произошло после матчей 4-го тура общего этапа турнира. Так, главным фаворитом Лиги чемпионов является действующий победитель турнира - французский "Пари Сен-Жермен".

Топ-15 фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal выглядит так:

  1. "ПСЖ";
  2. "Барселона";
  3. "Арсенал";
  4. "Бавария";
  5. "Реал" Мадрид;
  6. "Манчестер Сити";
  7. "Ливерпуль";
  8. "Боруссия" Дортмунд;
  9. "Атлетико" Мадрид;
  10. "Комо";
  11. "Интер";
  12. "Астон Вилла";
  13. "Манчестер Юнайтед";
  14. "Спортинг";
  15. "Брюгге".

Добавим, что турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов возглавляет ПСЖ. Команда Луиса Энрика набрала 12 очков за четыре матча.

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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Чемпионат Италии 2026/27   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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