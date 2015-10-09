Матч "Милана" в Лиге Европы завершился со счётом 0:2 и удалением

Итальянский "Милан" потерпел домашнее поражение от венгерского "Ференцвароша" в матче общего этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Гости вышли вперёд на 52-й минуте благодаря точному удару Ленни Жозефа. Спустя 14 минут нападающий "Ференцвароша" вновь огорчил соперника, оформив дубль.

На 77-й минуте положение венгерской команды осложнилось: Бамиделе Юсуф получил прямую красную карточку и оставил партнёров в меньшинстве.

После этой победы "Ференцварош" набрал 12 очков. В активе "Милана" по-прежнему три балла. В следующем туре итальянский клуб встретится с "Олимпиакосом", а венгры сыграют против "Целе".

Для "Милана" это третье поражение в текущем розыгрыше. Ранее россонери уступили дома португальской "Бенфике" (0:2) и проиграли в гостях английскому "Бонмуту" (3:0). Единственную победу они одержали на выезде над австрийским "Ред Булл Зальцбург" (4:0).

Венгры пока идут без поражений. Более того, они выиграли к этому моменту все свои матчи - у "Селтика" (3:1), "Виктории Пльзень" (2:1) и португальского "Торринсе" (4:1).

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