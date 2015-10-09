Ямаль побил рекорд Месси и вписал своё имя в историю футбола

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль установил историческое достижение в чемпионате Испании, став самым молодым футболистом, которому удалось отдать 40 голевых передач в рамках Ла Лиги, передают Vesti.kz.
Ямаль установил рекорд всех времён в Ла Лиге
Юный испанец отметился результативной передачей в матче против мадридского "Атлетико" (2:1), которая помогла каталонцам забить победный гол. Благодаря этому ассисту на счету Ямаля стало 40 голевых передач в чемпионате Испании.
По данным MisterChip, на момент установления рекорда вингеру было всего 19 лет и 118 дней. Таким образом, он опередил предыдущего рекордсмена почти на три года.
Для сравнения, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси оформил свой 40-й ассист в Ла Лиге в возрасте 23 лет и 158 дней.
В число самых молодых футболистов, отдавших 40 голевых передач в чемпионате Испании, также входят:
- Ламин Ямаль — 19 лет и 118 дней;
- Лопес Уфарте — 22 года и 15 дней;
- Адриан Эскудеро — 22 года и 349 дней;
- Сегуи — 23 года и 74 дня;
- Эчеберрия — 23 года и 158 дней;
- Лионель Месси — 23 года и 158 дней.
Статистика Ямаля в текущем сезоне
В нынешнем сезоне 19-летний вингер провёл 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет 220 миллионов евро. Это делает его самым дорогим футболистом мира по оценке портала.
Ранее Ямаль обошёл всех футболистов мира и показал уникальный результат.
Добавим также, что Ямаль вошёл в историю "Барселоны" после победы над "Атлетико" по ещё одному показателю.
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