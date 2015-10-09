Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль вышел на первое место по количеству совершённых результативных действий в сезоне-2026/27, передают Vesti.kz.

По данным The Touchline, в последних 18 матчах за клуб и сборную 19-летний испанец набрал 30 очков по системе "гол+пас". Этот показатель является абсолютно лучшим среди всех профессиональных футболистов планеты на данный момент.

Очередным результативным действием Ямаль отметился в центральном матче 12-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" (2:1), где его голевая передача на Фермина Лопеса принесла каталонцам выездную победу.

Теперь Ямаль отправляется в расположение сборной Испании на матчи Лиги наций. 12 ноября подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют на выезде с Чехией, а 15-го числа примут на своём поле Англию.

Отметим, что "Барселона" с 33 очками лидирует в турнирной таблице, опережая на три балла "Реал", расположившегося на втором месте. Следующую игру в Ла Лиге каталонцы проведут дома с "Вильярреалом" 22 ноября.

Ямаль вошёл в историю "Барселоны" после победы над "Атлетико"

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