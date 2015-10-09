Ямаль вошёл в историю "Барселоны" после победы над "Атлетико"

В матче 12-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" 19-летний вингер каталонцев Ламин Ямаль отметился интересным статистическим достижением, передают Vesti.kz.

По данным статистического ресурса Opta, Ямаль стал первым игроком "Барселоны", создавшим семь голевых моментов в матче Ла Лиги против "Атлетико" со времен Хави в октябре 2008 года.

Отметим, что матч проходил в Мадриде и завершился со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба. При этом первыми успеха добились хозяева поля усилиями Джулиано Симеоне на 10-й минуте. На это "сине-гранатовые" ответили дублем Фермина Лопеса, отличившегося на 45-й и 66-й минутах соответственно. Причём второй гол он забил с передачи Ямаля.

В текущем сезоне Ямаль провёл 16 матчей во всех клубных турнирах, забив 13 голов и сделав 12 ассистов.

"Барселона" с 33 очками лидирует в таблице, оторвавшись на три пункта от идущего вторым "Реала". "Атлетико" с 28 очками занимает третье место.

В следующем туре "Атлетико" сыграет на выезде с "Хетафе", а "Барселона" встретится дома с "Вильярреалом". Оба матча пройдут 22 ноября.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!