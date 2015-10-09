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Звезда "Барселоны" получил престижную награду и стал лучшим в Европе

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Звезда "Барселоны" получил престижную награду и стал лучшим в Европе ©instagram.com/goldenboyawards

Защитник "Барселоны" Пау Кубарси стал обладателем престижной индивидуальной награды Golden Boy, сообщают Vesti.kz.

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Защитник "Барселоны" Пау Кубарси стал обладателем престижной индивидуальной награды Golden Boy, сообщают Vesti.kz.

Ежегодную премию итальянское издание Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту Европы.

В минувшем сезоне 19-летний испанец сыграл 48 матчей в составе каталонского клуба и отметился одним голом. Вместе с командой он стал чемпионом Испании и завоевал Суперкубок страны.

Кроме того, Кубарси выиграл чемпионат мира в составе сборной Испании и был признан лучшим молодым игроком турнира.

В прошлом году обладателем Golden Boy стал французский вингер "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ.


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