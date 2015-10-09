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Холанд забрал престижную награду после феноменального сезона с 46 голами

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Холанд забрал престижную награду после феноменального сезона с 46 голами ©Depositphotos.com/[email protected]

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил престижную индивидуальную награду Golden Player от итальянского издания Tuttosport. Норвежец стал победителем голосования по итогам сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил престижную индивидуальную награду Golden Player от итальянского издания Tuttosport. Норвежец стал победителем голосования по итогам сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

В 2026 году на счету Холанда 46 забитых мячей и пять голевых передач в 53 встречах за клуб и национальную сборную. Вместе с "Манчестер Сити" он завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также стал лучшим снайпером Премьер-лиги, отличившись 27 раз.

На чемпионате мира 2026 года норвежец записал на свой счёт ещё пять голов.

Для Холанда это уже вторая победа в голосовании Tuttosport. Впервые он получил Golden Player в 2023 году.

Ранее награду лучшего молодого игрока Европы присудили защитнику "Барселоны" Пау Кубарси.


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