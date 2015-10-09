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Кейн и Роналду получили неожиданный вердикт: названа сборная года

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Кейн и Роналду получили неожиданный вердикт: названа сборная года ©Depositphotos.com/Musiu0

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила символическую сборную лучших игроков года, сообщают Vesti.kz.

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила символическую сборную лучших игроков года, сообщают Vesti.kz.

Победителей определили путём голосования 20 тысяч профессиональных футболистов из 73 стран. При этом обладатель "Золотого мяча" Харри Кейн и звездный португалец Криштиану Роналду остались за бортом команды.

Команда построена по схеме с одним голкипером, тремя защитниками, тремя полузащитниками и четырьмя нападающими.

Состав символической сборной FIFPro:

Вратарь: Давид Райя ("Арсенал").

Защитники: Пау Кубарси ("Барселона"), Ашраф Хакими (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Родри ("Манчестер Сити"/"Барселона"), Витинья (ПСЖ).

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Лионель Месси ("Интер Майами"), Ламин Ямаль ("Барселона").


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