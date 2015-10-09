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Испания
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Мбаппе уделал Ямаля и стал лучшим в Ла Лиге

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Мбаппе уделал Ямаля и стал лучшим в Ла Лиге ©Depositphotos.com/Musiu0

Килиан Мбаппе, выступающий за мадридский "Реал", получил индивидуальную награду по итогам октября, сообщают Vesti.kz.

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Килиан Мбаппе, выступающий за мадридский "Реал", получил индивидуальную награду по итогам октября, сообщают Vesti.kz.

Французский нападающий признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. Об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

В октябре форвард принял участие в пяти матчах "сливочных" во всех турнирах, забил шесть голов и записал на свой счёт одну результативную передачу. В голосовании болельщиков Мбаппе опередил Ламина Ямаля из "Барселоны", Гонсалу Гедеша из "Реал Сосьедад", Алехандро Гримальдо из "Атлетико" и Матиаса Дитуро из "Эльче".


После 12 туров Ла Лиги "Реал" занимает второе место в таблице. Отставание мадридцев от лидирующей "Барселоны" составляет три очка.

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