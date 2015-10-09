Воспитанник "Реала" обошёл Ямаля с Кейном в новом клубе и стал лучшим в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник итальянского "Комо" и сборной Аргентины Николас Пас возглавил список самых результативных игроков нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Пас лидирует по голевым действиям в Лиге чемпионов

Аргентинец ярко проявил себя в матче против "Ланса", в котором команда Сеска Фабрегаса одержала историческую победу во Франции со счётом 9:1. Пас забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Таким образом, на счету 22-летнего футболиста уже восемь голевых действий (три гола и пять ассистов) в текущем розыгрыше турнира. Ближайшие преследователи аргентинца — вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль и форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн — набрали по семь баллов результативности. У испанца три гола и четыре передачи, а у англичанина — четыре забитых мяча и три ассиста.

"Комо" выкупил Паса у "Реала"

Минувшим летом итальянский клуб приобрёл у мадридского "Реала" все права на воспитанника академии за 60 миллионов евро. Соглашение с аргентинским полузащитником рассчитано до 2028 года.

Переход в команду Сеска Фабрегаса в 2024 году позволил Пасу получить новую роль и продолжить прогресс. Всего в стартовавшем сезоне хавбек провёл 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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