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Лига чемпионов
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Воспитанник "Реала" обошёл Ямаля с Кейном в новом клубе и стал лучшим в Лиге чемпионов

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Воспитанник "Реала" обошёл Ямаля с Кейном в новом клубе и стал лучшим в Лиге чемпионов Нико Пас в составе "Комо". Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Атакующий полузащитник итальянского "Комо" и сборной Аргентины Николас Пас возглавил список самых результативных игроков нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

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Атакующий полузащитник итальянского "Комо" и сборной Аргентины Николас Пас возглавил список самых результативных игроков нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Пас лидирует по голевым действиям в Лиге чемпионов

Аргентинец ярко проявил себя в матче против "Ланса", в котором команда Сеска Фабрегаса одержала историческую победу во Франции со счётом 9:1. Пас забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Таким образом, на счету 22-летнего футболиста уже восемь голевых действий (три гола и пять ассистов) в текущем розыгрыше турнира. Ближайшие преследователи аргентинца — вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль и форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн — набрали по семь баллов результативности. У испанца три гола и четыре передачи, а у англичанина — четыре забитых мяча и три ассиста.

"Комо" выкупил Паса у "Реала"

Минувшим летом итальянский клуб приобрёл у мадридского "Реала" все права на воспитанника академии за 60 миллионов евро. Соглашение с аргентинским полузащитником рассчитано до 2028 года.

Переход в команду Сеска Фабрегаса в 2024 году позволил Пасу получить новую роль и продолжить прогресс. Всего в стартовавшем сезоне хавбек провёл 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

"Комо" установил два новых рекорда и переписал историю Лиги чемпионов

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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Чемпионат Италии 2026/27   •   Италия, Парма   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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