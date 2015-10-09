Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 10:10
 

"Комо" установил два новых рекорда и переписал историю Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Комо" установил два новых рекорда и переписал историю Лиги чемпионов ©ФК "Комо"

Итальянский футбольный клуб "Комо" отметился сразу несколькими историческими достижениями после крупной победы над французским "Лансом" в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Итальянский футбольный клуб "Комо" отметился сразу несколькими историческими достижениями после крупной победы над французским "Лансом" в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе и завершилась со счётом 9:1 в пользу гостей.

"Комо" переписал историю Лиги чемпионов

Таким образом, "Комо" одержал самую крупную гостевую победу в истории Лиги чемпионов — с разницей в восемь мячей.

Также ни одной команде в истории Лиги чемпионов не удавалось забить девять голов в выездных встречах.

Впервые за 55 лет

Кроме того, "Комо" стал второй командой с 1971-го года, которой удалось забить девять голов в гостевом матче. В сентября 1971-го года "Фейеноорду" удалось забить девять голов в матче с кипрский "Олимпиакосом" и победить со счётом 9:0.

Также "Комо" стал лишь вторым клубом, забившим девять голов в одном матче Лиги чемпионов УЕФА — после игры "Баварии" против загребского "Динамо" в сентябре 2024 года (9:2). 

В то же время "Комо" — первая итальянская команда, сумевшая забить девять мячей в крупном европейском турнире со времен победы "Ромы" над турецким "Алтаем" со счетом 10:1 в 1962 году.

Пал ещё один рекорд

При этом "Комо" стал первой командой, в составе которой сразу одиннадцать разных игроков забили гол или отдали результативную передачу в одном матче в рамках Лиги чемпионов УЕФА. 

Тем самым был побит предыдущий рекорд (десять игроков), установленный португальской "Бенфикой" в ноябре 2022 года в победном матче против "Маккаби" из Хайфы (6:1).

Абсолютный рекорд

"Комо" повторил рекорд по количеству голов, забитых клубом в своих первых четырех матчах на уровне основных европейских турниров (19) — столько же было у "Куинз Парк Рейнджерс" в 1976 году. 

Речь идёт о дебютном выступлении в еврокубках - под сравнение попадают только клубы, впервые принимающие участие в главных европейских турнирах.

Превзошли "Ювентус"

Напомним, "Комо" впервые в истории выступает в Лиге чемпионов. Итальянский коллектив под руководством Сеска Фабргеса набрал девять очков после четырёх стартовых туров общего этапа при разнице голов 19:6.

Тем самым "Комо" побил рекорд Лиги чемпионов на пять голов — ранее он принадлежал туринскому "Ювентусу" (14 мячей в сезоне 1995/96). Речь идёт о дебютном сезоне клубов в Лиге чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2026/27   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 ноября 20:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Халл Сити
Халл Сити
(Кингстон-апон-Халл)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Халл Сити
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!