"Комо" установил два новых рекорда и переписал историю Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб "Комо" отметился сразу несколькими историческими достижениями после крупной победы над французским "Лансом" в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе и завершилась со счётом 9:1 в пользу гостей.

"Комо" переписал историю Лиги чемпионов

Таким образом, "Комо" одержал самую крупную гостевую победу в истории Лиги чемпионов — с разницей в восемь мячей.

Также ни одной команде в истории Лиги чемпионов не удавалось забить девять голов в выездных встречах.

Впервые за 55 лет

Кроме того, "Комо" стал второй командой с 1971-го года, которой удалось забить девять голов в гостевом матче. В сентября 1971-го года "Фейеноорду" удалось забить девять голов в матче с кипрский "Олимпиакосом" и победить со счётом 9:0.

Также "Комо" стал лишь вторым клубом, забившим девять голов в одном матче Лиги чемпионов УЕФА — после игры "Баварии" против загребского "Динамо" в сентябре 2024 года (9:2).

В то же время "Комо" — первая итальянская команда, сумевшая забить девять мячей в крупном европейском турнире со времен победы "Ромы" над турецким "Алтаем" со счетом 10:1 в 1962 году.

Пал ещё один рекорд

При этом "Комо" стал первой командой, в составе которой сразу одиннадцать разных игроков забили гол или отдали результативную передачу в одном матче в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Тем самым был побит предыдущий рекорд (десять игроков), установленный португальской "Бенфикой" в ноябре 2022 года в победном матче против "Маккаби" из Хайфы (6:1).

Абсолютный рекорд

"Комо" повторил рекорд по количеству голов, забитых клубом в своих первых четырех матчах на уровне основных европейских турниров (19) — столько же было у "Куинз Парк Рейнджерс" в 1976 году.

Речь идёт о дебютном выступлении в еврокубках - под сравнение попадают только клубы, впервые принимающие участие в главных европейских турнирах.

Превзошли "Ювентус"

Напомним, "Комо" впервые в истории выступает в Лиге чемпионов. Итальянский коллектив под руководством Сеска Фабргеса набрал девять очков после четырёх стартовых туров общего этапа при разнице голов 19:6.

Тем самым "Комо" побил рекорд Лиги чемпионов на пять голов — ранее он принадлежал туринскому "Ювентусу" (14 мячей в сезоне 1995/96). Речь идёт о дебютном сезоне клубов в Лиге чемпионов.

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