Дебютант Лиги чемпионов учинил разгром со счётом 9:1

Дебютант Лиги чемпионов итальянский "Комо" одержал крупную победу над французским "Лансом" в матче четвёртого тура общего этапа, отправив в его ворота девять мячей, сообщают Vesti.kz.

Итальянская команда забила трижды ещё до перерыва, а во втором тайме продолжила увеличивать преимущество. Греческий нападающий Анастасиос Дувикас отметился хет-триком.

Гости обозначили своё превосходство уже в дебюте встречи. На седьмой минуте Дувикас открыл счёт после передачи Максимо Перроне, а на 32-й грек вновь поразил ворота соперника, воспользовавшись пасом Алекса Валье. Незадолго до перерыва Нико Пас после передачи Дувикаса довёл преимущество «Комо» до трёх мячей.

Вторая половина встречи превратилась в настоящий разгром. Уже на 47-й минуте Лукаш Да Кунья забил четвёртый гол итальянцев с передачи Паса. Ещё через семь минут Марк-Оливер Кемпф замкнул прострел Луиса Мильи, а на 57-й Дувикас оформил хет-трик, вновь получив голевой пас от Паса.

На 62-й минуте Маттия Либерали довёл счёт до 7:0 после передачи Хакобо Рамона. Хозяевам удалось ответить голом Рубена Агиллара на 65-й минуте, однако уже спустя четыре минуты Мартин Батурина восстановил разницу в семь мячей.

Окончательный счёт на табло установил Маттео Паппаччоли, забивший девятый гол «Комо» в концовке встречи, - 9:1.

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