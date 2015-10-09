"Барселона" нашла замену Родри за 500 миллионов евро

19-летний испанский полузащитник Марк Берналь стал главным кандидатом на место Родри Эрнандеса в стартовом составе каталонской "Барселоны" после травмы обладателя "Золотого мяча"-2024, передают Vesti.kz.

Флик рассчитывает на Берналя

Ожидается, что Родри пропустит около месяца. На фоне его отсутствия главным претендентом на место в основе, по данным Sport, стал 19-летний Берналь. Главный тренер Ханси Флик выпускал испанца в стартовом составе во всех четырёх матчах нынешнего сезона, в которых Родри не начинал игру с первых минут.

Тренерский штаб каталонцев доволен выступлениями молодого полузащитника. Ожидается, что Берналь выйдет в основе на матч против мадридского "Атлетико" в рамках 12-го тура Ла Лиги, который состоится в ночь на 9 ноября.

Марк Берналь Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Родри выбыл примерно на месяц

Родри Эрнандес получил повреждение в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Астон Виллы", завершившемся победой каталонцев со счётом 3:0. В текущем сезоне полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Берналь, в свою очередь, принял участие в 13 встречах и записал на свой счёт два ассиста. Недавно футболист продлил контракт с "Барселоной" до 2031 года. Соглашение предусматривает отступные в размере 500 миллионов евро.

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