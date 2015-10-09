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Испания
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"Барселона" официально объявила о потере обладателя "Золотого мяча"

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"Барселона" официально объявила о потере обладателя "Золотого мяча" Родри Эрнандес в составе "Барселоны". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Родри Эрнандес не поможет каталонскому клубу в матче 12-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" из-за травмы, полученной во встрече общего этапа Лиги чемпионов с бирмингемской "Астон Виллой" (3:0), передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Родри Эрнандес не поможет каталонскому клубу в матче 12-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" из-за травмы, полученной во встрече общего этапа Лиги чемпионов с бирмингемской "Астон Виллой" (3:0), передают Vesti.kz.

Родри получил повреждение в матче Лиги чемпионов

После игры с английской командой 30-летний футболист прошёл медицинское обследование. В клубе подтвердили незначительное повреждение подколенного сухожилия правой ноги.

"Родриго Эрнандес прошёл медицинское обследование в связи с мышечным дискомфортом, возникшим во время вчерашнего матча с "Астон Виллой". Обследования подтвердили незначительную травму подколенного сухожилия правой ноги.

Он пропустит матч с мадридским "Атлетико", который состоится в воскресенье. Сроки восстановления будут зависеть от динамики заживления травмы", — говорится в официальном сообщении клуба.

Статистика Родри в дебютном сезоне за "Барселону"

Нынешний сезон стал для капитана сборной Испании первым в составе каталонского клуба. Летом "Барселона" выкупила обладателя "Золотого мяча"-2024 у английского "Манчестер Сити" за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Родри провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Матч 12-го тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в ночь на 9 ноября.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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