"Барселона" официально объявила о потере обладателя "Золотого мяча"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Родри Эрнандес не поможет каталонскому клубу в матче 12-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" из-за травмы, полученной во встрече общего этапа Лиги чемпионов с бирмингемской "Астон Виллой" (3:0), передают Vesti.kz.

Родри получил повреждение в матче Лиги чемпионов

После игры с английской командой 30-летний футболист прошёл медицинское обследование. В клубе подтвердили незначительное повреждение подколенного сухожилия правой ноги.

"Родриго Эрнандес прошёл медицинское обследование в связи с мышечным дискомфортом, возникшим во время вчерашнего матча с "Астон Виллой". Обследования подтвердили незначительную травму подколенного сухожилия правой ноги. Он пропустит матч с мадридским "Атлетико", который состоится в воскресенье. Сроки восстановления будут зависеть от динамики заживления травмы", — говорится в официальном сообщении клуба.

Статистика Родри в дебютном сезоне за "Барселону"

Нынешний сезон стал для капитана сборной Испании первым в составе каталонского клуба. Летом "Барселона" выкупила обладателя "Золотого мяча"-2024 у английского "Манчестер Сити" за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Родри провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Матч 12-го тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в ночь на 9 ноября.

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