"Челси" Алонсо усилился чемпионом мира из Аргентины перед матчем АПЛ

Вратарь сборной Аргентины и лондонского "Челси" Эмилиано Мартинес вернулся к тренировкам после травмы челюсти и рассчитывает сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии против "Сандерленда", передают Vesti.kz.

Мартинес вернулся к тренировкам

По информации журналиста Daily Mail Кирана Гилла, аргентинский голкипер уже провёл тренировочное занятие с командой. В ближайшие дни главный тренер "Челси" Хаби Алонсо должен оценить готовность футболиста к возвращению на поле.

Если Мартинес будет допущен к матчу, испанскому специалисту предстоит сделать выбор между чемпионом мира и Майком Пендерсом.

Напомним, 17 октября в игре с "Эвертоном" (2:0) Мартинес получил перелом челюсти после столкновения с соперником. Впоследствии 34-летнему вратарю потребовалась операция.

Статистика Мартинеса в "Челси"

Аргентинец проводит дебютный сезон в составе лондонского клуба. Летом "Челси" приобрёл чемпиона мира 2022 года у бирмингемской "Астон Виллы" за 8,8 миллиона евро.

В шести матчах текущего сезона Мартинес пропустил 11 мячей и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч 10-го тура АПЛ между "Сандерлендом" и "Челси" состоится 8 ноября.

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