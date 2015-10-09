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"Челси" Алонсо усилился чемпионом мира из Аргентины перед матчем АПЛ

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"Челси" Алонсо усилился чемпионом мира из Аргентины перед матчем АПЛ Хаби Алонсо. Фото: ©Depositphotos/vitaliivitleo

Вратарь сборной Аргентины и лондонского "Челси" Эмилиано Мартинес вернулся к тренировкам после травмы челюсти и рассчитывает сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии против "Сандерленда", передают Vesti.kz.

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Вратарь сборной Аргентины и лондонского "Челси" Эмилиано Мартинес вернулся к тренировкам после травмы челюсти и рассчитывает сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии против "Сандерленда", передают Vesti.kz.

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Мартинес вернулся к тренировкам

По информации журналиста Daily Mail Кирана Гилла, аргентинский голкипер уже провёл тренировочное занятие с командой. В ближайшие дни главный тренер "Челси" Хаби Алонсо должен оценить готовность футболиста к возвращению на поле.

Если Мартинес будет допущен к матчу, испанскому специалисту предстоит сделать выбор между чемпионом мира и Майком Пендерсом.

Напомним, 17 октября в игре с "Эвертоном" (2:0) Мартинес получил перелом челюсти после столкновения с соперником. Впоследствии 34-летнему вратарю потребовалась операция.

Статистика Мартинеса в "Челси"

Аргентинец проводит дебютный сезон в составе лондонского клуба. Летом "Челси" приобрёл чемпиона мира 2022 года у бирмингемской "Астон Виллы" за 8,8 миллиона евро.

В шести матчах текущего сезона Мартинес пропустил 11 мячей и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч 10-го тура АПЛ между "Сандерлендом" и "Челси" состоится 8 ноября.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
10 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
11 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
12 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
13 Ньюкасл Юнайтед 9 3 2 4 12-15 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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