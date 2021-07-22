"Это опасная команда". Тренер "Аталанты" Сарри - о "Кайрате" перед матчем ЛК

Главный тренер итальянской "Аталанты" Маурицио Сарри оценил уровень алматинского "Кайрата" перед очной встречей команд в третьем туре общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Сарри предупредил об опасности "Кайрата"

Итальянский специалист обратил внимание на недавние результаты алматинцев в матчах против сильных европейских клубов. По словам Сарри, "Кайрат" способен создать проблемы любому сопернику, несмотря на недавнюю смену главного тренера.

"За последние 12 месяцев "Кайрат" проиграл "Интеру" на "Сан-Сиро" со счётом 1:2 и "Арсеналу" в Лондоне со счётом 2:3. Даже страны, которые кажутся менее развитыми в футбольном плане, за последние годы добились огромного прогресса. Это опасная команда, хотя она недавно сменила тренера и у нас мало материала для анализа", — цитирует слова Сарри Sky Sport.

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"Аталанта" примет "Кайрат" в Бергамо

После двух туров общего этапа Лиги конференций "Аталанта" набрала три очка, тогда как в активе "Кайрата" один балл.

Очная встреча состоится 5 ноября на стадионе "Стадио ди Бергамо" в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по времени Казахстана.

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