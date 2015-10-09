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Италия
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Следующий соперник "Кайрата" сенсационно проиграл 0:3 перед матчем Лиги конференций

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Следующий соперник "Кайрата" сенсационно проиграл 0:3 перед матчем Лиги конференций Эдерсон да Силва в составе "Аталанты". Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Итальянская "Аталанта" на своём поле потерпела крупное поражение от "Пармы" со счётом 0:3 в заключительном матче 10-го тура Серии А, сообщают Vesti.kz.

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Итальянская "Аталанта" на своём поле потерпела крупное поражение от "Пармы" со счётом 0:3 в заключительном матче 10-го тура Серии А, сообщают Vesti.kz.

"Парма" открыла счёт перед перерывом

Встреча прошла в Бергамо (Италия) на стадионе "Джевисс - Атлети Адзурри д’Италия". Гости вышли вперёд на 41-й минуте: Джованни Фаббьян поразил ворота хозяев после передачи швейцарского полузащитника Венсана Сьерро.

Вскоре после перерыва преимущество "Пармы" увеличилось. На 47-й минуте защитник бергамасков Давиде Дзаппакоста срезал мяч в собственные ворота.

"Парма" довела счёт до разгромного

На 58-й минуте гости забили третий мяч. Фаббьян выступил уже в роли ассистента, а Симоне Лонтани успешно завершил атаку, установив окончательный результат — 3:0.

Таким образом, "Аталанта" потеряла очки в домашнем матче, а "Парма" добилась крупной победы на выезде.

"Аталанта" встретится с "Кайратом"

После десяти туров Серии А "Парма" с восемью очками занимает 15-е место в таблице. "Аталанта" располагается на 13-й строчке, имея в активе 11 баллов.

Следующий матч бергамаски проведут против алматинского "Кайрата" в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций. Встреча состоится 5 ноября в Бергамо.

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6 Фрозиноне Кальчо 10 6 2 2 24-14 20
7 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20 Венеция 10 1 0 9 6-20 3

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Лига конференций 2026/27   •   Италия, Бергамо   •   Тур 3, мужчины
5 ноября 22:45   •   не начат
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Аталанта
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