Руководство "Реала" вынесло вердикт Жозе Моуринью

Руководство мадридского "Реала" высоко оценило работу главного тренера команды Жозе Моуринью, особенно отметив его умение наладить отношения между футболистами и объединить коллектив, передают Vesti.kz.

Моуринью восстановил гармонию в раздевалке

По информации The Touchline, когда португальский специалист возглавил "Реал", внутри команды царила напряжённая атмосфера. Между игроками возникали разногласия, а сама раздевалка была разделена на несколько групп.

Моуринью не стал сразу вмешиваться в конфликты, предпочтя сначала понаблюдать за происходящим и оценить ситуацию. Постепенно тренеру удалось наладить отношения между футболистами, объединить команду и восстановить благоприятную атмосферу в коллективе. Именно этой работой руководство клуба осталось особенно довольно.

Результаты "Реала" в сезоне

Напомним, Моуринью возглавил мадридский клуб перед началом текущего сезона, сменив на этом посту испанца Альваро Арбелоа.

После 11 туров чемпионата Испании "Реал" набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов мадридцы после трёх матчей общего этапа имеют в активе девять очков из девяти возможных.

Сегодня, 4 ноября, "Реал" встретится с греческим АЕКом в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по времени Казахстана.

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