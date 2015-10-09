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Руководство "Реала" вынесло вердикт Жозе Моуринью

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Руководство "Реала" вынесло вердикт Жозе Моуринью Жозе Моуринью. Фото: ©Depositphotos/vitaliivitleo

Руководство мадридского "Реала" высоко оценило работу главного тренера команды Жозе Моуринью, особенно отметив его умение наладить отношения между футболистами и объединить коллектив, передают Vesti.kz.

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Руководство мадридского "Реала" высоко оценило работу главного тренера команды Жозе Моуринью, особенно отметив его умение наладить отношения между футболистами и объединить коллектив, передают Vesti.kz.

Моуринью восстановил гармонию в раздевалке

По информации The Touchline, когда португальский специалист возглавил "Реал", внутри команды царила напряжённая атмосфера. Между игроками возникали разногласия, а сама раздевалка была разделена на несколько групп.

Моуринью не стал сразу вмешиваться в конфликты, предпочтя сначала понаблюдать за происходящим и оценить ситуацию. Постепенно тренеру удалось наладить отношения между футболистами, объединить команду и восстановить благоприятную атмосферу в коллективе. Именно этой работой руководство клуба осталось особенно довольно.

Результаты "Реала" в сезоне

Напомним, Моуринью возглавил мадридский клуб перед началом текущего сезона, сменив на этом посту испанца Альваро Арбелоа.

После 11 туров чемпионата Испании "Реал" набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов мадридцы после трёх матчей общего этапа имеют в активе девять очков из девяти возможных.

Сегодня, 4 ноября, "Реал" встретится с греческим АЕКом в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по времени Казахстана.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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