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Моуринью одобрил трансфер звезды "Арсенала" в "Реал"

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Моуринью одобрил трансфер звезды "Арсенала" в "Реал" Жозе Моуринью. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью заинтересован в приглашении защитника лондонского "Арсенала" и сборной Италии Риккардо Калафьори, передают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью заинтересован в приглашении защитника лондонского "Арсенала" и сборной Италии Риккардо Калафьори, передают Vesti.kz.

Моуринью хочет видеть Калафьори в "Реале"

По информации TEAMtalk, мадридский клуб внимательно следит за 24-летним футболистом и уже уведомил его окружение о своей заинтересованности. Моуринью высоко оценивает игровые качества итальянца и считает его лучшим левым защитником в мире.

Однако заполучить Калафьори будет непросто: "Арсенал" не намерен расставаться с игроком. Более того, в 2027 году руководство лондонцев планирует обсудить с защитником условия нового контракта.

Риккардо Калафьори в составе Риккардо Калафьори Фото: Depositphotos/[email protected]

"Реал" рассматривает альтернативу

В случае неудачи переговоров по Калафьори мадридцы могут переключиться на другого защитника — Йошко Гвардиола из "Манчестер Сити". Хорват рассматривается в качестве альтернативного варианта для усиления обороны.

В нынешнем сезоне Калафьори провёл 11 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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