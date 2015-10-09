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Уход Каннаваро из сборной Узбекистана: федерация футбола отреагировала на слухи

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Уход Каннаваро из сборной Узбекистана: федерация футбола отреагировала на слухи ©Uzbekistan Football Association

Ассоциация футбола Узбекистана опровергла информацию о возможном уходе Фабио Каннаваро с поста главного тренера национальной сборной, сообщают Vesti.kz.

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Ассоциация футбола Узбекистана опровергла информацию о возможном уходе Фабио Каннаваро с поста главного тренера национальной сборной, сообщают Vesti.kz.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что итальянский специалист может покинуть команду после переноса Кубка Азии-2027.

В организации заявили, что распространяемые сведения не соответствуют действительности. Ассоциация также призвала журналистов и болельщиков не доверять неподтверждённым сообщениям и следить за официальными источниками.

Напомним, ранее сообщалось, что Каннаваро может досрочно завершить работу со сборной Узбекистана из-за изменения сроков проведения Кубка Азии.


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