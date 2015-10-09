Фабио Каннаваро может покинуть сборную Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро может досрочно завершить работу с национальной командой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Причиной потенциального ухода итальянского специалиста стал перенос Кубка Азии на целый год из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По информации инсайдера, изменение сроков проведения турнира может повлиять на планы Каннаваро и его дальнейшее сотрудничество со сборной Узбекистана.

Таким образом, будущее итальянца во главе национальной команды оказалось под вопросом на фоне переноса главного континентального турнира.

🚨🇺🇿 Fabio Cannavaro could decide to leave Uzbekistan national team head coach job. It’s a possibility under consideration following the decision to re-schedule the Asian Cup. https://t.co/lYTfHDwR0F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026

Напомним, Каннаваро был назначен на свой пост в октябре 2025 года. Под его руководством сборная Узбекистана выступила на дебютном для себя ЧМ-2026, проиграв все три матча в группе.

У руля этой национальной команды итальянец провёл 14 матчей, одержав семь побед и семь игр закончив поражением.

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