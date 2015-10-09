Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 22:19
 

Принято решение по Кубку Азии с участием сборной Узбекистана

  Комментарии

Поделиться
Принято решение по Кубку Азии с участием сборной Узбекистана ©Uzbekistan Football Association

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) объявила о переносе Кубка Азии-2027, который должен пройти в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) объявила о переносе Кубка Азии-2027, который должен пройти в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Вместо запланированного января турнир начнётся в конце декабря 2027 года и завершится уже в январе 2028-го.

Согласно обновлённому расписанию, старт соревнований назначен на 23 декабря 2027 года, а финальный матч состоится 21 января 2028-го. Изначально Кубок Азии должен был пройти с 7 января по 5 февраля 2027 года. Об изменении сроков сообщается на официальном сайте AFC.


В конфедерации объяснили решение исключительными обстоятельствами в регионе. Среди причин переноса названы серьёзные логистические трудности и перебои в транспортном сообщении. Новые даты ещё должны получить одобрение ФИФА.

В AFC подчеркнули, что решение принято с учётом интересов всех участников соревнований - национальных сборных, официальных лиц, болельщиков и других задействованных сторон.

В розыгрыше Кубка Азии примут участие 24 команды. Действующим обладателем трофея является сборная Катара. Одним из участников турнира является сборная Узбекистана. Уже появилась информация о том, что главный тренер этой сборной Фабио Каннаваро покинет свой пост в связи с переносом соревнований. Позже Ассоциация футбола Узбекистана опровергла данные утверждения.

Отметим, что с 2014 года в Йемене продолжается вооружённый конфликт, последствия которого затрагивают и соседнюю Саудовскую Аравию. В октябре этого года была совершена атака на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига Европы 2026/27   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Тур 4, мужчины
5 ноября 22:45   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Лион
Лион
(Лион)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Лион
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!