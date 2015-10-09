7-кратный чемпион Лиги 1 объявил об уходе тренера

Французский "Лион" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Паулу Фонсекой, сообщают Vesti.kz.

Фонсека покинул "Лион"

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Хорхе Масиэль. Он будет руководить командой в ближайших матчах против "Реала Сосьедад" в Лиге Европы и "Бреста" в чемпионате Франции.

По имеющейся информации, лиссабонский "Спортинг" выплатит "Лиону" компенсацию в размере 5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с Фонсекой. Ранее сообщалось, что португальский специалист возглавит клуб из Португалии.

Положение "Лиона" в турнирах

На данный момент "Лион" занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. В общем этапе Лиги Европы 7-кратный чемпион Франции располагается на 12-й строчке.

Луис Энрике сделал признание о российском вратаре ПСЖ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!