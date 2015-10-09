Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Франция
Сегодня 20:35
 

7-кратный чемпион Лиги 1 объявил об уходе тренера

  Комментарии

Поделиться
7-кратный чемпион Лиги 1 объявил об уходе тренера Фото: ©Depositphotos/rarrarorro

Французский "Лион" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Паулу Фонсекой, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Французский "Лион" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Паулу Фонсекой, сообщают Vesti.kz.

Фонсека покинул "Лион"

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Хорхе Масиэль. Он будет руководить командой в ближайших матчах против "Реала Сосьедад" в Лиге Европы и "Бреста" в чемпионате Франции.

По имеющейся информации, лиссабонский "Спортинг" выплатит "Лиону" компенсацию в размере 5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с Фонсекой. Ранее сообщалось, что португальский специалист возглавит клуб из Португалии.

Положение "Лиона" в турнирах

На данный момент "Лион" занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. В общем этапе Лиги Европы 7-кратный чемпион Франции располагается на 12-й строчке.

Луис Энрике сделал признание о российском вратаре ПСЖ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 9 6 2 1 21-10 20
2 Лилль 9 5 3 1 12-6 18
3 Лион 9 5 2 2 15-7 17
4 Париж 9 5 2 2 16-10 17
5 Ренн Стад 9 5 1 3 20-19 16
6 Марсель Олимпик 9 5 0 4 20-13 15
7 Монако ФК 9 4 3 2 12-10 15
8 Ницца Олимпик 9 4 2 3 13-12 14
9 Ланс 9 4 1 4 16-13 13
10 Брест 9 3 3 3 16-12 12
11 Лорьян 9 3 3 3 7-8 12
12 Тулуза 9 2 4 3 12-13 10
13 Страсбур 9 3 1 5 17-19 10
14 Осер 9 3 1 5 13-23 10
15 Анже 9 2 2 5 9-17 8
16 Труа 9 2 2 5 7-16 8
17 Ле Ман 9 1 4 4 11-18 7
18 Гавр 9 0 2 7 9-20 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2026/27   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Тур 4, мужчины
5 ноября 22:45   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Лион
Лион
(Лион)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Лион
Проголосовало 39 человек

Реклама

Живи спортом!