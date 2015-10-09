Луис Энрике сделал признание о российском вратаре ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о российском вратаре своей команды Матвее Сафонове, передают Vesti.kz.

Сафонов в этом сезоне закрепился в статусе первого номера французского клуба.

"Он отлично соответствует тому, что нам нужно, и требованиям современного футбола. Это важно для нашей системы обороны. Я очень доволен, он очень смелый. Мне очень нравится его манера игры, он будет продолжать совершенствоваться", - цитирует испанского специалиста RMC Sport.

Сафонов стал игроком ПСЖ в 2024 году, когда перешёл из "Краснодара" за 20 миллионов евро. С парижанами он выиграл девять трофеев, в том числе дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА (2024/25, 2025/26).

В нынешнем сезоне российский вратарь провёл 13 матчей во всех клубных турнирах, пропустив 16 мячей и отыграв две встречи на ноль.

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