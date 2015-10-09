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Франция
Вчера 20:41
 

Луис Энрике сделал признание о российском вратаре ПСЖ

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Луис Энрике сделал признание о российском вратаре ПСЖ Луис Энрике. Фото: Depositphotos/[email protected]©

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о российском вратаре своей команды Матвее Сафонове, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о российском вратаре своей команды Матвее Сафонове, передают Vesti.kz.

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Сафонов в этом сезоне закрепился в статусе первого номера французского клуба.

"Он отлично соответствует тому, что нам нужно, и требованиям современного футбола. Это важно для нашей системы обороны. Я очень доволен, он очень смелый. Мне очень нравится его манера игры, он будет продолжать совершенствоваться", - цитирует испанского специалиста RMC Sport.

Сафонов стал игроком ПСЖ в 2024 году, когда перешёл из "Краснодара" за 20 миллионов евро. С парижанами он выиграл девять трофеев, в том числе дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА (2024/25, 2025/26). 

В нынешнем сезоне российский вратарь провёл 13 матчей во всех клубных турнирах, пропустив 16 мячей и отыграв две встречи на ноль.


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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 8 5 2 1 16-9 17
2 Ренн Стад 8 5 1 2 18-14 16
3 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
4 Монако ФК 8 4 3 1 11-7 15
5 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8 Марсель Олимпик 8 4 0 4 18-13 12
9 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10 Ницца Олимпик 8 3 2 3 8-10 11
11 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12 Осер 8 3 1 4 11-18 10
13 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18 Гавр 8 0 2 6 8-14 2

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Чемпионат Германии 2026/27   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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