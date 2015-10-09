Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 23:20
 

Экс-форвард сборной Аргентины назвал лучшего футболиста: это не Месси и не Роналду

  Комментарии

Поделиться
Экс-форвард сборной Аргентины назвал лучшего футболиста: это не Месси и не Роналду Лионель Месси. Фото: Depositphotos©

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Карлос Тевес сделал неожиданное признание, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Карлос Тевес сделал неожиданное признание, передают Vesti.kz.

Игравший в одних командах с Криштиану Роналду и Лионелем Месси форвард заявил, что считает лучшим футболистом в своей карьере англичанина Пола Скоулза. Об этом он рассказал в интервью на шоу Rio Ferdinand Presents.

"Для меня лучший - Скоулз. Помнишь, как он вёл себя на тренировках? Ни слова, ничего. Но первый же мяч - его. Всё время: пас, пас, пас. Он лучший игрок для меня. Он и Андреа Пирло", - сказал Тевес.

Контекст заявления:

Где пересекались: Тевес выступал вместе с Полом Скоулзом за "Манчестер Юнайтед" в период с 2007 по 2009 год. За это время они дважды выиграли Премьер-лигу и стали победителями Лиги чемпионов УЕФА. С Андреа Пирло аргентинец играл в составе туринского "Ювентуса".

Уникальный статус: Тевес входит в узкий круг футболистов, которым за карьеру довелось поиграть и с Роналду (в "Манчестер Юнайтед"), и с Месси (в сборной Аргентины). Тем не менее в личной иерархии он предпочёл им полузащитника сборной Англии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2026/27   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 октября 22:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Боруссия-09 Д
Проголосовало 134 человек

Реклама

Живи спортом!