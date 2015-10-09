Ламин Ямаль добился уникального достижения в Европе

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль добился уникального достижения в нынешнем сезоне, передают Vesti.kz.

Он помог "сине-гранатовым" разгромить "Алавес" (6:1) в 11-м туре Ла Лиги, оформив дубль и результативную передачу.

По данным OptaJose, Ямаль принял участие в трёх голах в одном матче за "Барселону" в пятый раз во всех турнирах - все пять раз в 2026 году и три из них в нынешнем сезоне.

Ни один игрок из топ-5 лиг не добивался такого результата чаще в этом сезоне (у Майкла Олисе и Рафиньи также по три раза)

С 23 баллами (12 голов и 11 результативных передач) он является самым эффективным игроком из топ-5 лиг по системе "гол+пас" в сезоне-2026/27.

Благодаря этой победе подопечные Ханси Флика набрали 30 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице. В следующем туре "Барселона" встретится на выезде с "Атлетико" (8 ноября).

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