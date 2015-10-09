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Испания
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Симеоне сотворил историю после победы "Атлетико" в Ла Лиге

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Симеоне сотворил историю после победы "Атлетико" в Ла Лиге Диего Симеоне. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне стал автором уникального достижения, передают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне стал автором уникального достижения, передают Vesti.kz.

В 11-м туре Ла Лиги его подопечные обыграли на выезде "Леванте" - 2:0. Голы забили Алехандро Гримальдо (36-я минута) и Джулиано Симеоне (62-я).

По данным OptaJose, Симеоне выиграл 344 из 565 матчей под своим руководством в Ла Лиге (123 ничьих, 98 поражений).

Таким образом, он сравнялся с Луисом Арагонесом (344 победы в 756 матчах) по количеству побед в качестве тренера за всю историю этого турнира.

"Атлетико" с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Леванте" находится на 17-й строчке с десятью очками.

8 ноября "Леванте" сыграет на выезде с "Сельтой", а "Атлетико" примет "Барселону".

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
8 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
12 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
13 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
14 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
15 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
16 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
17 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
18 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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Чемпионат Италии 2026/27   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 ноября 00:45   •   не начат
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