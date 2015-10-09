Звезда сборной Испании задумался об уходе из клуба

Вингер "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может покинуть клуб следующим летом и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

Уильямс рассматривает смену клуба

Футболисту предстоит обрести свою лучшую форму после травм, чтобы летом привлечь интерес европейских грандов.

Переход в АПЛ может стать новым этапом в карьере Уильямса, однако многое будет зависеть от выбранного клуба, игровой системы и роли футболиста в команде.

Позиция тренера сборной Испании

Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте заинтересован в том, чтобы Уильямс вернул прежнюю скорость, стабильность и способность влиять на ход матчей.

В октябре вингер покинул расположение национальной команды из-за мышечной травмы и вернулся в "Атлетик" для восстановления.

В преддверии Евро-2028 тренеру важно рассчитывать на здорового и конкурентоспособного футболиста.

Когда возможен трансфер?

Следующее лето рассматривается как подходящий момент для смены клуба. Однако прежде Уильямсу необходимо полностью восстановиться и стабильно выступать во второй половине сезона.

При этом возможный переход должен обеспечить ему подходящие условия для игры и регулярную практику.

В нынешнем сезоне Уильямс провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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