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Звезда сборной Испании задумался об уходе из клуба

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Звезда сборной Испании задумался об уходе из клуба Фото: Depositphotos/[email protected]©

Вингер "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может покинуть клуб следующим летом и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

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Вингер "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может покинуть клуб следующим летом и продолжить карьеру в английской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

Уильямс рассматривает смену клуба

Футболисту предстоит обрести свою лучшую форму после травм, чтобы летом привлечь интерес европейских грандов.

Переход в АПЛ может стать новым этапом в карьере Уильямса, однако многое будет зависеть от выбранного клуба, игровой системы и роли футболиста в команде.


Позиция тренера сборной Испании

Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте заинтересован в том, чтобы Уильямс вернул прежнюю скорость, стабильность и способность влиять на ход матчей.

В октябре вингер покинул расположение национальной команды из-за мышечной травмы и вернулся в "Атлетик" для восстановления.

В преддверии Евро-2028 тренеру важно рассчитывать на здорового и конкурентоспособного футболиста.

Когда возможен трансфер?

Следующее лето рассматривается как подходящий момент для смены клуба. Однако прежде Уильямсу необходимо полностью восстановиться и стабильно выступать во второй половине сезона.

При этом возможный переход должен обеспечить ему подходящие условия для игры и регулярную практику.

В нынешнем сезоне Уильямс провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
8 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
12 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
13 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
14 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
15 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
16 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
17 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
18 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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