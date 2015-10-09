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У "Реала" появился серьёзный кандидат на замену Куртуа

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У "Реала" появился серьёзный кандидат на замену Куртуа Тибо Куртуа. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Мадридский "Реал" рассматривает 24-летнего голкипера английского "Брайтона" Барта Вербрюггена в качестве потенциального преемника Тибо Куртуа, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" рассматривает 24-летнего голкипера английского "Брайтона" Барта Вербрюггена в качестве потенциального преемника Тибо Куртуа, передают Vesti.kz.

"Реал" присматривается к Вербрюггену

Нидерландский вратарь привлёк внимание мадридцев своими выступлениями в английской премьер-лиге. В сезоне-2026/27 он провёл девять матчей, шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности, а процент отражённых ударов составил около 79.

Особенно выделяется его игра против "Манчестер Сити" 31 октября, когда Вербрюгген помог "Брайтону" победить со счётом 1:0.

Контракт голкипера действует до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается примерно в 40 миллионов евро.


Что будет с Куртуа и Луниным?

34-летний Куртуа остаётся основным вратарём "Реала". Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года, однако переговоры о продлении контракта до июня 2028-го находятся на продвинутой стадии.

При этом бельгиец ранее заявил о желании завершить карьеру в мадридском клубе.

Украинский голкипер Андрей Лунин связан с "Реалом" контрактом до 2030 года, но это не гарантирует ему статус будущего первого номера.

Пока мадридцы лишь следят за развитием Вербрюггена. Конкретного предложения "Брайтону" клуб не делал, а возможный трансфер рассматривается в долгосрочной перспективе.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
8 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
13 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
16 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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