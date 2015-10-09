"Реал" установил уникальный рекорд после победы в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" стал рекордсменом по количеству голов, забитых в компенсированное время матчей Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Гол Вальверде принёс "Реалу" рекорд

В четвёртом туре общего этапа мадридцы на выезде обыграли греческий АЕК со счётом 3:2. Победу испанскому клубу принёс капитан команды уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, отличившийся на 90+2-й минуте встречи.

Как утверждает The Touchline, этот мяч стал для "Реала" 49-м в истории турнира, забитым после 90-й минуты без учёта дополнительного времени. По этому показателю мадридский клуб вышел на первое место среди всех участников Лиги чемпионов.

"Реал" делит первое место с ПСЖ

После четырёх туров общего этапа "Реал" набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Столько же баллов у лидирующего ПСЖ, который опережает мадридцев только по дополнительным показателям.

Ранее Джуд Беллингем превзошёл легенду "Реала" и вошёл в историю Лиги чемпионов.

Добавим также, что Килиан Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду и Карим Бензема в Лиге чемпионов.

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