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Мбаппе побил рекорд Роналду и Бензема в Лиге чемпионов

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Мбаппе побил рекорд Роналду и Бензема в Лиге чемпионов Килиан Мбаппе в составе "Реала". Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Нападающий мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 результативных действий в Лиге чемпионов, причём сделал это быстрее своего соотечественника Карима Бензема и легендарного португальца Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

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Нападающий мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 результативных действий в Лиге чемпионов, причём сделал это быстрее своего соотечественника Карима Бензема и легендарного португальца Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Мбаппе достиг отметки за 102 матча

Француз оформил юбилейное достижение 4 ноября, забив гол в ворота АЕКа в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой "Реала" со счётом 3:2.

Как сообщает Opta, для достижения отметки в 100 результативных действий Мбаппе понадобилось 102 матча. Столько же встреч потребовалось поляку Роберту Левандовски. Быстрее всех этот рубеж преодолел восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси, которому хватило 101 игры.

Мбаппе опередил Роналду и Бензема

В число лидеров по скорости достижения отметки также входят Криштиану Роналду и Карим Бензема. Португальцу понадобилось 114 матчей, а французу — 134.

В нынешнем сезоне 27-летний Мбаппе провёл за "Реал" 15 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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Чемпионат Англии 2026/27   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 ноября 20:00   •   не начат
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