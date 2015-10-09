Лидер "Интера" разочаровался в клубе и согласился уйти в "Барселону"

Центральный защитник миланского "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони недоволен условиями нового контракта и готов к переходу в каталонскую "Барселону" в следующем году, передают Vesti.kz.

Бастони не устроило предложение "Интера"

Как сообщает журналист Саша Тавольери, "нерадзурри" уже предложили 27-летнему итальянцу продлить соглашение, однако сам футболист и его представители остались недовольны условиями, предложенными руководством клуба.

По информации источника, Бастони открыт к переходу в "Барселону", но перед принятием окончательного решения намерен обсудить возможное сотрудничество с главным тренером каталонцев Ханс-Дитером Фликом, как и сообщалось ранее.

"Барселона" продолжает следить за защитником

Каталонский клуб по-прежнему заинтересован в подписании итальянского защитника и поддерживает контакт с его представителями. "Сине-гранатовые" рассчитывают предпринять новую попытку заполучить Бастони в обозримом будущем.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 65 миллионов евро.

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