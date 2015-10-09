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Италия
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Лидер "Интера" разочаровался в клубе и согласился уйти в "Барселону"

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Лидер "Интера" разочаровался в клубе и согласился уйти в "Барселону" ФК "Интер". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Центральный защитник миланского "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони недоволен условиями нового контракта и готов к переходу в каталонскую "Барселону" в следующем году, передают Vesti.kz.

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Центральный защитник миланского "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони недоволен условиями нового контракта и готов к переходу в каталонскую "Барселону" в следующем году, передают Vesti.kz.

Бастони не устроило предложение "Интера"

Как сообщает журналист Саша Тавольери, "нерадзурри" уже предложили 27-летнему итальянцу продлить соглашение, однако сам футболист и его представители остались недовольны условиями, предложенными руководством клуба.

По информации источника, Бастони открыт к переходу в "Барселону", но перед принятием окончательного решения намерен обсудить возможное сотрудничество с главным тренером каталонцев Ханс-Дитером Фликом, как и сообщалось ранее.

"Барселона" продолжает следить за защитником

Каталонский клуб по-прежнему заинтересован в подписании итальянского защитника и поддерживает контакт с его представителями. "Сине-гранатовые" рассчитывают предпринять новую попытку заполучить Бастони в обозримом будущем.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 65 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6 Фрозиноне Кальчо 10 6 2 2 24-14 20
7 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20 Венеция 10 1 0 9 6-20 3

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