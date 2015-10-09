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"Барселона" готова отдать звёздного воспитанника за лидера "Ювентуса"

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"Барселона" готова отдать звёздного воспитанника за лидера "Ювентуса" ФК "Барселона". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Каталонская "Барселона" рассматривает возможность приобретения итальянского защитника туринского "Ювентуса" Андреа Камбьязо, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" рассматривает возможность приобретения итальянского защитника туринского "Ювентуса" Андреа Камбьязо, передают Vesti.kz.

"Ювентус" оценил Камбьязо в 30-40 миллионов евро

По информации FourFourTwo, каталонский клуб готов предложить за 26-летнего футболиста 20-25 миллионов евро. Однако туринцы рассчитывают получить за своего игрока 30-40 миллионов.

Чтобы приблизить позиции сторон, "Барселона" может включить в сделку собственного защитника Алехандро Бальде. Отмечается, что главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик больше не рассматривает испанца как одного из ключевых игроков команды.

Андреа Камбьязо в составе сборной ИталииАндреа Камбьязо Фото: Depositphotos/canno73

Статистика Камбьязо в текущем сезоне

В нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в девяти матчах "Ювентуса" во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее лидер "Интера" разочаровался в клубе и согласился уйти в "Барселону".

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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Лига чемпионов 2026/27   •   Испания, Барселона   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
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