"Ливерпуль" готовит 100 миллионов за трансфер капитана "Реала"

Английский "Ливерпуль" намерен побороться за капитана мадридского "Реала" и полузащитника сборной Уругвая Федерико Вальверде, подготовив предложение в размере 100 миллионов евро, передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" видит в Вальверде замену Мак Аллистеру

По информации Fichajes, мерсисайдцы рассчитывают усилить центр поля за счёт 28-летнего уругвайца. В клубе считают, что футболист "Реала" мог бы стать заменой Алексису Мак Аллистеру, будущее которого на "Энфилде" остаётся неопределённым.

Однако осуществить трансфер будет непросто. Мадридский клуб вряд ли захочет расставаться с Вальверде, который играет важную роль в команде Жозе Моуринью.

Федерико Вальверде Фото: Depositphotos/MassimoInsabato

"Ливерпуль" рассматривает и другие варианты

При этом, как отмечает источник, наиболее вероятным вариантом для усиления полузащиты английского клуба остаётся Ламин Камара из "Монако".

В нынешнем сезоне Вальверде провёл 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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