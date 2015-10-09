Легенда "Ливерпуля" высказался о возвращении звезды "Реала"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард высказался о возможном возвращении защитника мадридского "Реала" Трента Александер-Арнольда в мерсисайдский клуб. сообщают Vesti.kz.

Легенда "красных" признался, что лично хотел бы вновь увидеть англичанина в команде, однако усомнился в целесообразности такого трансфера.

Александер-Арнольд выступал за "Ливерпуль" с 2016 по 2025 год, после чего перебрался в "Реал". Несмотря на высокий уровень игры защитника и его вклад в успехи мерсисайдцев, расставание с клубом до сих пор оставляет неприятный осадок.

"Если говорить о способностях, таланте и достижениях, то я бы ответил утвердительно. Но учитывая, как завершился его предыдущий этап в клубе, эта история до сих пор оставляет неприятные чувства. Лично я хотел бы его возвращения и не собираюсь этого скрывать. Однако считаю ли я, что такой шаг будет правильным для нынешнего "Ливерпуля", его тренера и ситуации в команде? Не уверен. Сделает ли он состав сильнее? Безусловно, с точки зрения таланта и мастерства - на 100 процентов. Но я сомневаюсь, что сейчас это правильное решение для команды", - приводит слова Джеррарда Anfield Edition.

Steven Gerrard on whether he would take Trent Alexander-Arnold back at Liverpool: “Ability and talent-wise, the success he’s had, I would say yes. But the ending and that still being a bit raw. “I would, yes, myself personally, so I won’t sit on the fence because that’s poor from me. “Do I think it’s the right thing for this group, this manager and where Liverpool are right now? I’m unsure. “Does he make Liverpool’s team and squad better? Ability and talent-wise, 100 per cent. I’m just not sure it’s right for the group right now.” — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) November 2, 2026

Александер-Арнольд после перехода в мадридский "Реал" так и не смог закрепиться в основном составе.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы уже контактируют с окружением 28-летнего защитника и рассматривают вариант его аренды в зимнее трансферное окно, однако сделку могут осложнить высокая зарплата англичанина и его близкая дружба с Джудом Беллингемом.

Александер-Арнольд покинул "красных" в 2025 году, выиграв с клубом девять трофеев, включая Лигу чемпионов и два титула АПЛ, а его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2031 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!