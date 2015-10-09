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Англия
3 ноября 19:28
 

Назван лучший клуб мира: "Реал", "Барселона" и ПСЖ не первые

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Назван лучший клуб мира: "Реал", "Барселона" и ПСЖ не первые ©x.com/FCBarcelona

Аналитики Opta представили обновлённый рейтинг сильнейших футбольных клубов мира, сообщают Vesti.kz.

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Аналитики Opta представили обновлённый рейтинг сильнейших футбольных клубов мира, сообщают Vesti.kz.

Первую строчку занял лондонский "Арсенал", который опередил целую группу европейских грандов.

Второе место досталось мюнхенской "Баварии", а тройку лидеров замкнул "Манчестер Сити". Следом расположилась "Барселона", а пятёрку лучших команд планеты дополнил французский ПСЖ, дважды подряд выигравший Лигу чемпионов.

В первую десятку также вошли мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Брайтон", "Астон Вилла" и миланский "Интер".

Лучшие клубы мира по версии Opta

 Скриншот: theanalyst.com©

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