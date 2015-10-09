Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Атлетико" - "Бавария"

Сегодня, в ночь с 3 на 4 ноября состоится матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между испанским "Атлетико" и немецкой "Баварией", сообщают Vesti.kz.

Матч состоится на домашнем стадионе "Атлетико" "Сивитас Метрополитано". Начало игры в 01:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя. Начало в 00:50.

"Атлетико" имеет в трёх матчах по одной победе, ничьей и поражению. Испанцы уступили на выезде английскому "Ливерпулю" (1:2), обыграли дома другой английский клуб "Манчестер Юнайтед" (2:0) и сыграли в Германии вничью со "Штутгартом" (1:1).

"Бавария" на старте разгромила дома норвежский "Будё-Глимт" (5:0), сыграла на выезде вничью с другим норвежским клубом "Викинг" (3:3) и поделила дома очки с английским "Арсеналом" (2:2).

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