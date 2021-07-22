Встречи на Евро и разгромы. Как футболисты "Аталанты" и "Кайрата" играли друг с другом?

До матча между "Аталантой" и "Кайратом" в третьем туре общего этапа Лиги конференций осталось два дня. Корреспондент Vesti.kz изучил составы команд и выявил, кто уже играл друг против друга раньше. Таких игроков не так уж и мало.

Сразу шесть игроков "Кайрата" ранее уже противостояли некоторым футболистам "Аталанты". Это финны Яакко Оксанен и Ойва Юккола, а также казахстанцы Дамир Касабулат, Еркин Тапалов, Темирлан Анарбеков и Александр Широбоков.

Футболисты "Аталанты" и "Кайрата" уже знакомы друг с другом

Противостояния между ними проходили как на уровне национальных сборных, так и на уровне юношеских. Также некоторые из них пересекались в еврокубках, в том числе в противостоянии с "Кайратом".

Оксанен играл с пятью итальянцами из "Аталанты"

25-летний хавбек "Кайрата" знает многих игроков клуба из Бергамо. Он трижды противостоял 26-летнему защитнику соперников Раулю Белланове. В 2017-2018 годах сборные Финляндии и Италии до 19 лет трижды играли друг с другом. В товарищеском матче итальянцы выиграли 5:0, на Евро - 1:0, а в отборе на следующее континентальное первенство - 3:0. Во всех играх Оксанен и Белланова пересекались.

Во второй игре, которая прошла на Евро и закончилась со счётом 1:0 в пользу итальянцев, Оксанен также играл против форварда Джанлуки Скамакки, который в той встрече отметился ассистом.

В третьем матче, который закончился со счётом 0:3, на поле противостоял Оксанену не только Белланова, но и вратарь Марко Карнесекки, а также нападающий Джакомо Распадори.

В июне всё того же 2018 года Финляндия U-19 в товарищеском матче обыграла сверстников из Черногории - 3:0. Все 90 минут в составе скандинавов провёл Оксанен, а под конец встречи у гостей появился нападающий Никола Крстович, который сейчас играет в "Аталанте".

Касабулат и Тапалов играли против одних и тех же бергамасков, а Анарбеков?

Схожий опыт имеется у 33-летнего защитника Тапалова и 24-летнего полузащитника Касабулата. Оба играли против звёзд "Аталанты" - 25-летнего Шарля де Кетеларе и 27-летнего Элифа Элмаса.

Тапалов в июне 2021 года сыграл за сборную Казахстана в гостевом товарищеском матче с Северной Македонией (0:4). Он и Элмас вышли в стартовых составах своих команд, но были заменены во втором тайме. Элиф в той встрече отметился заработанным пенальти, с которого хозяева и начали разгром.

В ноябре 2025-го в Астане Тапалов в составе сборной Казахстана играл против Бельгии, за которую выступал де Кетеларе (1:1). Оба вышли на поле с первых минут, а во втором тайме были заменены.

В той же встрече свой единственный матч против де Кетеларе провёл вратарь Анарбеков. Он пропустил один гол, но в целом проявил себя достойно.

В октябре прошлого года Касабулат сыграл за сборную Казахстана в выездном матче с Северной Македонией (1:1). Лидер хозяев Элмас провёл на поле все 90 минут, а Касабулат вышел на замену на 86-й минуте.

Против де Кетеларе он играл в сентябре того же года, в гостях с Бельгией (0:6). Шарль вышел в стартовом составе хозяев и отметился двумя ассистами, а Касабулат появился на поле на 58-й минуте при счёте 0:3, но помочь ничем своей команде не смог.

Уникальный опыт Широбокова и воспоминания Юкколы

Начнём, пожалуй, с финского вингера Юкколы. В июне прошлого года он выступал на молодёжном Евро U-21 в составе сборной Финляндии. На групповой стадии они противостояли Дании (2:2). В той встрече все 90 минут отыграл датский защитник Томас Кристенсен, который сейчас играет за "Аталанту", а будущий игрок "Кайрата" Юккола вышел на замену в концовке игры, когда счёт на табло уже был окончательным.

23-летний защитник Широбоков - единственный, кто играл против будущего игрока "Аталанты" уже в футболке алматинского клуба. Летом 2021-го Александр дебютировал в еврокубках в гостевой игре квалификации Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой" (0:5). На 68-й минуте хозяева выпустили на замену 21-летнего форварда Крстовича, когда счёт уже был окончательным. А на 77-й минуте у "Кайрата" на поле вышел 18-летний оборонец Широбоков. Спустя пять лет они могут сыграть друг против друга вновь.

Матч "Аталанта" - "Кайрат" пройдёт в четверг, 5 ноября, в Бергамо. Он начнётся в 22:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Напомним, что ранее мы рассказали о кризисе "Аталанты", который выдаёт один из худших стартов сезона в XXI веке:

Серия неудач и худшие цифры за 33 года: "Кайрат" удивит кризисную "Аталанту?

Фото: КФФ, ФК "Кайрат"/Аян Несипбеков©️

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