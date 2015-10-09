"Манчестер Юнайтед" нашёл нового главного тренера

Представители английского "Манчестер Юнайтед" хотели бы видеть испанского тренера бирмингемской "Астон Виллы" Унаи Эмери во главе команды в будущем, передают Vesti.kz.

Эмери рассматривают на долгосрочную перспективу

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в испанском специалисте видят не только потенциального главного тренера, но и человека, способного сыграть важную роль в долгосрочном развитии клуба.

При этом рассчитывать на скорый переход Эмери в Манчестер не приходится. "Астон Вилла" не намерена расставаться с 54-летним наставником, которого считает ключевой фигурой своего проекта. Высоко оценивают вклад тренера и президент по футбольным операциям Роберто Олабе, а также директор по спортивным операциям Дамиан Видагани.

Унаи Эмери Фото: Depositphotos/[email protected]

Как отметил Романо, влияние Эмери в бирмингемском клубе выходит за рамки непосредственной работы с командой: специалист участвует в обсуждении трансферов и принятии важных спортивных решений. Его действующий контракт рассчитан до лета 2029 года.

Эмери работает в "Астон Вилле" четыре года

1 ноября исполнилось четыре года с момента назначения испанца на пост главного тренера "Астон Виллы". До переезда в Бирмингем Эмери возглавлял "Лорку Депортиву", "Альмерию", "Валенсию", московский "Спартак", "Севилью", "Пари Сен-Жермен", лондонский "Арсенал" и "Вильярреал".

Тем временем "Манчестер Юнайтед" переживает непростой период: команда не может одержать победу на протяжении девяти матчей подряд. После девяти туров английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Майкла Каррика набрали семь очков и занимают 17-е место в турнирной таблице.

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